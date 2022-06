ventes d'objets de décoration en bois flotte en Corse, venez découvrir des coussins en lin, objets en plâtre , abat jour en lin et dentelle déhoussable et lavable, vases peint , bonbonnières, bouquets de fleurs en tissus ainsi que diverses objets de décoration et du rideau de camouflage blanc pour décorer intérieur et extérieur vente sur mon site internet en email http://www.natydecocorse.com