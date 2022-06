Créée en 2000 par Elodie Nourrigat et Jacques Brion l’agence N+B architectes devient l’agence NBJ Architectes en 2013. Elle est fondée sur commune volonté de partager leur temps entre agence, enseignement, et diffusion architecturale. Tous deux sont architectes diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) et ont obtenu en 2002 un Master en Philosophie de l’Université de Lyon III. En 2011, Elodie Nourrigat a soutenu un Doctorat en Architecture. Ils sont également enseignants à l’ENSAM et en 2015, Jacques Brion devient le directeur des études de l’ENSAM. Les projets de l’agence s’inscrivent dans différentes échelles, qu’elles soient architecturales ou urbaines. Leur travail a été reconnu au travers de différentes distinctions. En septembre 2008, ils étaient invités à la 11ème Biennale d’architecture de Venise dans le Pavillon Français. La même année ils étaient lauréat du prix «Europe 40 under 40», prix distinguant les 40 meilleures agences de moins de 40 ans en Europe. Le projet du Parc d’Activité de Camalcé à Gignac a été distingué par le «International Award 2009» attribué par le Chicago Athenaeum Museum. En 2014 ils reçoivent le prix AMO – GrDF pour le centre de maintenance du Groupement Hélicoptères de la Sécurité Civile de Nîmes-Garons. Ils portent leur enseignement à l’étranger, que ce soit à l’Université Laval à Québec (Canada), RMIT à Melbourne (Australie), Tohoku University à Sendai (Japon), College of Design de l’Université du Kentucky (USA), ainsi qu’à l’Université de Syracuse (USA). Investis dans la diffusion de la culture architecturale, en 2006, ils créent et organisent annuellement, le Festival des Architectures Vives qui invite de jeunes architectes à intervenir dans les cours d’hôtels particuliers de la ville à Montpellier et dans la ville de La Grande Motte.