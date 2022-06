Installé à Lyon, l'architecte d'intérieur Jorge Grasso exerce depuis 1998. Fort de plus de 250 références en Rhône-Alpes et plus largement en France et à l'étranger, l'agence sait s'adapter pour proposer des choix artistiques ambitieux.

Son savoir-faire pluridisciplinaire permet de satisfaire un large éventail de clients et de projets qu'ils soient d'ordre institutionnels, industriels, immobiliers ou autre.

Reconnu et qualifié par le CFAI (Conseil Français des Architectes d'Intérieur), Jorge Grasso apporte un soin tout particulier aux matériaux utilisés ainsi qu'aux finitions pour des réalisations de grande qualité.