1024 Architecture, label créatif de renommée internationale, conçoit des installations architecturales et audiovisuelles transversales qui soulignent l’interaction entre high-technology et low-technology, corps et espace, son et visuel, art et architecture.

Constamment à la recherche de nouvelles propositions, 1024 crée ses propres outils techniques et technologiques afin de repousser toujours plus loin les limites de la création. Pour chaque projet, 1024 invente et met en place un logiciel spécifique qui permet d’exploiter au mieux le dispositif créatif.

Basé à Paris, 1024 Architecture réalise de nombreux projets à l’architecture minimale et prospective en France et à l’international.

Les principaux projets incluent le kaléidoscopique SQUARE Cube pour Étienne de Crécy, le spectacle live VTLZR pour Vitalic, l’œuvre immersive QUANTUM réalisée pour la SAT à Montréal, la mise en lumière du Bal Blanc en collaboration avec Daniel Buren pour Monumenta 2012, l’œuvre 3D-Bridge installée sur le Pont St-Louis à Paris lors de la Nuit Blanche 2010, ou encore l’installation de vidéo-mapping expérimental GRRRIDWave réalisé dans le cadre du projet METAVILLA à Venise, lors de la 10eme Biennale Internationale d’Architecture de Venise en 2006.