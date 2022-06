Nicolas Douard, architecte d’intérieur, designer est diplômé depuis 2002 de l’école Camondo.

Après avoir travaillé pour différentes agences d’architecture, à Saint-Malo, Rennes, Bastia et Paris, il s'installe en indépendant à Paris. Il crée du mobilier et des objets qu’il édite ou fait éditer et les présente lors de salons et expositions.

En 2007 il ouvre son site www.nicolasdouard.fr