BiBiB & Co a été créé en 1995 par un hollandais et a été racheté en janvier 2014 par une belge - Olivia Schoorens.

Nous vendons 4 catégories de produits :

· Les trophées

· Les déguisements

· Les peluches

· Les peluches bio Cotton

La gamme bio cotton a été reconnue e& certifiée bio et est essentiellement destinés aux enfants sensibles aux allergies. Mais nos produits phares sont les trophées et les déguisements. Les trophées sont destinés à la décoration en général et est particulièrement bien adapté à l’univers de l’enfant. Notre collection comprends 23 trophées et 3 déguisements (ours blanc, tigre et buffle). Je vous invite à consulter notre site www.bibib.nl afin de découvrir l’entièreté de nos modèles. Les nouveautés suivantes seront prêtes pour la foire de septembre 2014 à Paris - Maison et Objets :

· Trophée de dinosaure + déguisement du dinosaure · Trophée de licorne + déguisement de licorne · Déguisement de l’ours brun

· Déguisement du zèbre

Tous nos produits sont 100% polyester et fabriqués en Indonésie (excepté la marque bio-cotton).

Nous sommes certifiés ICTI – il s’agit d’un organisme indépendant et reconnu officiellement, qui se présente dans l’industrie de fabrication de manière inattendue, qui contrôle le respect des conditions de travail des travailleurs (heures, pauses, salaire, etc etc…) et s’assurer qu’il n’y a pas de travail d’enfants. Il y a plusieurs niveau de certificat et nous obtenus chaque année le niveau A soit le niveau le plus élevé.

Tous nos produits ont été testés et ont obtenu le certificat EN 71 (norme de sécurité européenne obligatoire pour ce type de produit).

Nous livrons dans le monde entier.