Bien plus qu’une simple brisure d’arbre, le bois flotté, ce bois perdu est le fruit de la rudesse de la nature; il a une histoire…Son esthétique, sculptée par le temps et les éléments naturels lui donne ce caractère mystérieux, cet air « brut de mer ».La nature ne s’adapte plus ici à l’homme ; c’est l’artiste qui se plie aux exigences parfois contraignantes du bois ramassé ici et là, lors de ballades durant lesquelles on ne sait ce que l’on va trouver. Ramasser du bois flotté c’est être au bord de la mer et sous un arbre à la fois. De ce contraste est née l’idée, l’envie de « travailler » ce bois pour lui donner à nouveau sa juste valeur, le réinsérer dans le monde et dans notre quotidien, tout en le respectant. C’est donc à partir de matériaux de récupération, sans clou ni vis, que les créations CARACTERE NATUREL sont réalisées, sur demande, afin de conserver la rusticité de la matière première dans un geste citoyen.