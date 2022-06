Créateurs d’intérieur est un collectif de décorateurs, architectes d’intérieur, architectes DPLG et jardiniers paysagistes qui réalise des projets d’aménagement intérieur et extérieur à Marseile et dans 8 autres villes en France.



NOS MÉTIERS

• Architecte d’intérieur – Conception de votre projet d’aménagement intérieur, de son étude à sa réalisation

• Architecte DPLG – Conception de votre projet d’extension ou de construction, de l’étude du terrain à la réalisation de vos travaux

• Décorateur d’intérieur – Conseils personnalisés pour harmoniser vos choix en matière de décoration intérieure: peinture, textiles, mobilier, revêtements de sol…

• Relooking d’intérieur – Nouvelle mise en scène de votre intérieur, en quelques heures sans travaux

• Diagnostic avant achat immobilier – Quel est le potentiel du bien immobilier que vous êtes sur le point d’acheter?

• Conseil achat sur plans – Conseils pour ne pas vous tromper lors d’un achat sur plan VEFA

• Coach shopping

Pour découvrir toutes nos réalisations et nous contacter, n’hésitez pas à consulter nos sites Internet www.createursdinterieur.com/