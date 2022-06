Vis-à-Vis Paris crée des collections exclusives de linge de maison « couture », entièrement cousues et brodées main : des modèles intemporels de nappes, draps et sets de tables aux motifs allant du figuratif à l’abstrait. Dans son atelier, créé il y a près de trente ans, Vis-à-Vis Paris travaille les matières les plus nobles telles que le satin de coton, la percale, le lin, la soie, l’organdi ou le cachemire. La technique de la broderie à un fil, utilisée par les brodeuses, assure finesse et précision, demeurant le mode de fabrication exclusif de tous les produits de la maison.

Vis-à-Vis Paris propose également un service sur mesure allant jusqu'à la création de modèles uniques.

Vous trouverez les produits VIS-A-VIS PARIS au showroom-boutique du 14 rue du Faubourg Saint Honoré et, depuis le mois de mai, dans le nouvel espace maison du Bon Marché, aux 2ème étage du bâtiment de la Grande Epicerie de Paris.