Lab. a été créé en 2010 par Elodie Laleous qui après avoir travaillé pour Chloé et A.P.C. souhaitait développer une marque de décoration qui s'inspire de la mode par les formes et les matières proposées. Nous employons donc des cotons et des lins de très belle qualité habituellement réservés à l'habillement et associons dans nos collections des « Liberty », des lins aux couleurs exclusives inspirés de la gamme Farrow and Ball et des lainages Kvadrat. Passionnés par le design scandinave, les années 50 et des designers comme Charlotte Perriand, Eames, Finn Juhl ou encore Hella Jongerius, la couleur a une place centrale dans nos collections avec des teintes vintage à la fois vives et subtiles : notre bleu n’est pas tout à fait canard, notre gris est presque vert d’eau et notre rose légèrement orangé. Notre démarche est également éthique et écologique en fabriquant tous nos articles en France dans un atelier à Paris et une usine à Cambrai, en teignant nos tissus en banlieue Parisienne et en confectionnant nos coussins en plume vers Auxerre, nous voulons ainsi préserver nos savoir-faire et emplois locaux mais aussi réduire au maximum les pertes de matières et d'énergie. Cela nous permet aussi de réaliser des pièces uniques pour les particuliers ou architectes d’intérieur en combinant à l'infini nos nombreux tissus et modèles de coussins, d’édredon, de rideaux, de couettes, de nappes de serviettes et pour l'enfant de gigoteuses, de tours de lit et d’assises bébé.