Vous venez d’acheter votre maison et vous souhaitez vite

refaire la décoration vieillotte ? Vous faîtes construire et vous voulez avoir une belle décoration comme vous en aviez rêvé ? Faîtes appel à notre architecte d’intérieur sur Bordeaux pour réaliser tous vos projets déco.

Une décoration pour tous les budgets

Afin que chacun puisse décorer sa maison avec l’aide d’une décoratrice professionnelle, nous vous proposons différents service de déco qui vont de la simple visite conseil à la réalisation complète du projet déco. Nous pouvons faire la décoration de l’ensemble de la maison ou seulement d’une pièce en fonction de votre demande mais nous pouvons aussi utiliser des techniques pour limiter le prix de la décoration comme par exemple avec le procédé du « Home staging » qui vous permettra d’avoir une toute nouvelle décoration pas chère. En effet, il n’est pas toujours nécessaire de tout refaire pour avoir une nouvelle décoration, il existe des matériaux spéciaux pour refaire vos meubles ou encore pour transformer votre carrelage.

Faire une belle décoration moderne

Avoir une décoration tendance est une chose mais qu’elle le reste en est une autre. Notre décoratrice d’intérieur à Bordeaux est là pour vous conseillons dans le choix de votre décoration avec que celle-ci reste à la mode le plus longtemps possible. En effet, il vaut mieux éviter de se retrouver avec une maison orange que l’on pourrait regretter. Elle vous conseillera en matière de couleur notamment pour bien les associer mais aussi dans le choix de vos meubles et de vos petits objets de décoration (cadres, coussins…). Après une étude de vos envies, elle pourra vous conseiller des boutiques où vous trouverez de la déco à votre goût ou bien elle pourra elle-même s’occuper des achats à votre place. Vous pourrez ainsi avoir une belle décoration tendance et surtout unique et pas un copier-coller d’une publicité de grande chaîne de magasin. Avec une décoratrice professionnelle vous êtes sûr d’avoir une belle décoration moderne comme vous pouvez en voir à la télé.

Aménager au mieux la maison

Nous vous proposons aussi de faire appel à notre architecte d’intérieur pour penser au mieux l’agencement de votre maison. Dans le cas d’une maison neuve ou d’une grosse rénovation, il s’agira de bien réfléchir à l’organisation des pièces, savoir où faire les branchements d’eau et d’électricité notamment afin que toute votre maison soit le plus pratique possible (comme avoir un cellier à côté de la cuisine qui pourra aussi faire office de buanderie). Pour une maison ancienne, vous pouvez aménager des pièces pour donner l’impression d’avoir plus d’espace. En effet, l’agencement de la pièce peut complétement la transformer, avec un bon agencement vous aurez une pièce plus grande et surtout plus pratique donc si vous avez une petite maison que vous manquez d’espace et de rangement, nous pouvons vous aider à avoir une maison plus pratique.

Si vous avez envie de changer la décoration et d’être sûr que le résultat sera à la hauteur de vos attentes, faîtes appel à notre entreprise de décoration d’intérieur à Bordeaux pour tous les types de projet.