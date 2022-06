Ayant longtemps travaillé dans la mode, mon approche de la décoration est empreinte de couleurs, de matières et d'objets hors du commun. Ma longue expérience du conseil et du coaching, me permet d'être à l'écoute de vos besoins et de transcender vos envies. Que ce soit pour un projet d'aménagement total - professionnel ou privé - ou pour un coaching de quelques heures à votre domicile, je mets mon expérience, mon carnet d'adresses et mon écoute à votre service.