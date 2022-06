Mis en Demeure est une marque française de Décoration et d'Architecture d'Intérieur crée en 1993 par Philippe Daraux. Son offre de Décoration Sur-Mesure et son Savoir-Faire Artisanal font de Mis en Demeure un artisan exceptionnel du luxe à la française et un vecteur d'ambiances uniques.

Empreints de classicisme, son mobilier et ses accessoires sont des créations atemporelles qui réinterprètent les objets du passé en les élevant aux exigences contemporaines. Plongez dans l'univers Mis en Demeure et découvrez mille et une histoires et autant de voyages.