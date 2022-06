Après 5 années d’étude dans le domaine de l’architecture d’intérieur et de la décoration, j’ai crée en octobre 2011 ma propre agence sur Lyon. Depuis toujours je suis passionnée par tout ce qui touche à la décoration, au design, aux dernières tendances et à l’aménagement d’intérieur. Ce fut pour moi une suite logique que de créer ma propre agence et de proposer des services adaptés aux clients désireux de réaménager ou redécorer leur intérieur.

A l’écoute des mes clients, dynamique et sérieuse je saurai répondre aux mieux à vos envies et à vos besoins. Architecte d’intérieur, décoratrice mais aussi designer coloriste grâce à ma dernière année d’étude, autant de casquettes qui me permettent de mener à bien les différents projets d’aménagement et de réhabilitation d’appartements ou de maisons.

J’interviens pour les particuliers mais aussi pour les professionnels, dans le domaine de l’architecture d’intérieur, de la décoration et de la coloration intérieure/extérieure. Mon métier consiste à façonner vos lieux de vie ou de travail, tant sur le plan esthétique que technique et pratique en mettant à votre service mes compétences à la fois artistiques et techniques.