Les spas Jacuzzi® représentent le concentré de bien-être partagé le plus complet et le plus polyvalent. Trois lignesexclusives : Italian Design, Premium et Professional offrent une grande possibilité de choix en fonction de l’espace à disposition, du type d’utilisation et des besoins esthétiques souhaités. Une vaste gamme de modèles avec une technologie avant-gardiste, qui peuvent être installés n’importe où : dans un jardin, sur une terrasse, dans un centre de bien-être ou un hôtel. Les spas Jacuzzi® vont au-delà du concept traditionnel de « produit » : ce sont de véritables concepts pour l’habitation visant à enrichir votre espace de vie, comme les modèles étudiés pour l’utilisation urbaine et domestique, avec une nouvelle perspective du bien-être.