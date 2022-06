CONCEPTION, FABRICATION & COMMERCIALISATION DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE

Depuis plus de 10 ans, Confidence and Light propose des solutions d’éclairage design et basse consommation pour le secteur tertiaire et les collectivités. Fabricant français, bureau d'études, conseil, son offre sur mesure s’adresse aux architectes, architectes d'intérieur, maîtres d’ouvrages, directeurs de services généraux ou immobiliers, confrontés à l’évolution des normes, mais aussi à la nécessité de développer des environnements confortables et valorisants. En 2012, Confidence and Light a créé son département Edition. Signés par des designers talentueux, les collections de Confidence and Light sont destinées à l'habitat, à l'hôtellerie, aux espaces VIP tertiaires (accueil, bureaux de direction, salles de conférences, … ).