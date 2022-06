Fondée par Charles-Victor VIARD, ACVV ARCHITECTURE est une agence d’architecture et d’urbanisme composée d’une équipe jeune et pluridisciplinaire. Située 1 rue Daumier, sur le Prado, au cœur du huitième arrondissement de Marseille, l’agence intervient tant au niveau régional (Paca) qu’à l’échelle internationale à travers son partenariat avec le réseau EQUATOR EUROPEAN ARCHITECTS. De la réalisation de gîtes touristiques, restaurants, logements individuels et collectifs en région Paca à la conception de projets tertiaires à grande échelle (45 000 m2 de commerces au centre de Stockholm), l’agence sait s’adapter aux caractéristiques spécifiques de chaque projet, quelle que soit son échelle ou sa situation géographique.