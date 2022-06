Cet atelier d'architecture intérieure n’est pas un lieu comme les autres : il se déplace chez vous.

À chaque nouveau projet, j’apporte avec moi mes trente ans d’expérience créative en design d’intérieur et en décoration, pour vous aider à réinvestir vos espaces.

Qu’il s’agisse de donner un coup de frais à votre maison, de rendre un appartement attrayant pour un locataire, ou de faire correspondre un espace professionnel à l’esprit de votre entreprise, l’objectif est avant tout d’être à votre écoute.

Chaque lieu a sa propre histoire, chaque occupant a ses propres envies : mon savoir-faire est de vous aider à les formuler, pour créer l’ambiance qui s’accorde avec votre personnalité, vos besoins, et votre mode de vie.

Faire d’un lieu un endroit confortable et singulier tient parfois à peu de choses. Je vous guiderai pour dénicher les couleurs, matières, les tissus, les lumières, le mobilier et les styles qui vous correspondent, et pour penser des solutions originales pour votre espace.

L'Atelier de Sab révèle l'âme de vos espaces