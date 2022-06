Après son diplôme de Sciences Politiques obtenu à Lyon, puis celui de l’Ecole Boulle en 1988, Philippe Demougeot intègre l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Paris La Villette, sous la direction de l’architecte-urbaniste Roland Castro.

Diplômé DPLG en 1995, il est recruté par René Blanchard avec qui il gère des projets d’hôtellerie à Nice, puis il part deux années en Chine où il effectue de multiples chantiers d’appartements, de commerces et de restaurants. De retour en France, en 2000, il crée sa propre agence d’architecture et de design d’intérieur : People’s Republic of Design. Parmi ses réalisations, on compte un nombre important de maisons, d’appartements, de lofts ainsi que des lieux professionnels.