Y'A PAS LE FEU AU LAC... est née de la rencontre entre Grégory et Marie BODEL,tourneurs tabletiers de métier, et FX BALLÉRY, designer.Leur passion pour la création, leur amour du bois ainsi que leurs origines Jurassiennes les ont réunis autour d’un projet commun: créer une maison d'édition française d'objets et petits meubles contemporains, utiles et élégants.Imaginés par des designers du monde entier, ces objets sont une invitation à profiter et contempler le temps qui passe, à vivre dans un environnement sain et apaisé.Inspirés des savoirs-faire traditionnels et des techniques actuelles, ces objets utilisent principalement le bois comme vecteur poétique, esthétique et fonctionnel.