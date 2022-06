AZEA présente sa collection de mobilier contemporain, composée de plus de 180 pièces. La collection offre une gamme complète de mobilier d’intérieur contemporain, où l’on retrouve confort et harmonie.Les lignes droites et épurées définissent la collection, proposant des agencements qui deviennent personnels tout en alliant finesse et délicatesse dans un respect complet de confort et d’élégance.Synonyme de modernité et de style de vie, AZEA est l’union entre le savoir-faire des matières nobles telles que : le bois, le marbre, l’inox avec des finitions irréprochables, ainsi que des tissus précieux et délavés ou teints, le velours ras ou lisse, la flanelle, différents cuirs traités, la peau de vache et bien d’autres…