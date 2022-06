Mimi'lou a été crée en 2005 par Miriam Derville, d’origine allemande, venant de l'univers du luxe ou elle a été directrice artistique publicitaire entre autre pour les parfums Givenchy, Lacoste, Guerlain et Hugo Boss.

Pour partager sa passion du dessin avec ses enfants, elle leur peint des animaux sur les murs de leurs chambres. Les enfants sont contents et les adultes réclament. Alors pour placer ses dessins où et comme on le souhaite, elle les réalise en adhésif… et c'est comme ça que Mimi’lou est né !En s’inspirant du monde rigolo et tendre des enfants, ses dessins sur le mur les rejoignent dans un monde poétique où lire un livre avec son hippopotame, chuchoter un secret dans l’oreille d’une biche, ou promener son papillon, n’a rien d'étonnant. C'est joli, c'est frais et truffé de tendresse! Aujourd'hui Mimi'lou décline sa gamme sur des sacs, lampes, coussins, de la papeterie etc. L'univers Mimi'lou s'aggrandit inlassablement et son équipe aussi.