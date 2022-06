A travers son offre unique, Mahatsara met en avant, dans le respect des principes du commerce équitable, des créations d'artistes, designers et artisans d'Afrique australe, en explorant leur inspiration ethnique et leur attrait pour le design contemporain.Pensé et créé par trois passionnés de l’Afrique,Catherine de La Poype, Christophe Hillé et Pierre-Emmanuel Chartron, Mahatsara diffuse et développe l'exportation du savoir-faire remarquable de ces femmes et de ces hommes qui perpétuent et revitalisent des techniques traditionnelles ancestrales tout en faisant évoluer leur artisanat vers des créations au design contemporain.L’ensemble de ces créations provient d'organisations (entreprises d'insertion, coopératives, associations et ONG) soucieuses de développer l’emploi et la formation des populations défavorisées des townships et zones rurales. Ces créations sont conçues, fabriquées et commercialisées dans le respect des principes du commerce équitable.Mahatsara, à travers son activité, s'engage pleinement dans une démarche équitable, éthique et de développement durable.La philosophie de Mahatsara est d'établir un partenariat durable sur le long terme avec l'ensemble de ces artisans et designers et de contribuer ainsi à la promotion et au développement de leur travail.