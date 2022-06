A PROPOS -

Gachon Pothier c’est elles, Alexandrine et Florence. Une même sensibilité pour les atmosphères et les couleurs, une même passion pour les matières et les objets venus de loin, un même goût pour le détail, les ont rapprochées et donné l’idée de créer un monde à leur image : « Le monde selon Gachon Pothier ». Une sorte de philosophie nourrie de fantaisie bohème, fruit d’une recherche permanente d’équilibre entre le brut et le précieux, le design et le folklore populaire.