Movimento ecodesign vend du mobilier durable : matériaux non toxiques pour l’environnement et pour l’usager, fabriqué en Europe souvent en France, et toujours dans des conditions socialement normales.

Mobilier durable, mais aussi objets de maison divers, tous utiles et fonctionnels, déclencheurs d’émotions. Ces objets sont fabriqués en petite série, et restent donc rares sur le marché.

Movimento ecodesign, boutique en ligne mais aussi "physique" à Grenoble, est donc une boutique de parti-pris : parti-pris de vendre des produits réalisés à plus de 90 % en matériaux nobles, renouvelables et/ ou recyclables (bois, verre, acier, cuir, feutre, etc.), parti-pris de design et d'esthétique, et parti-pris de vendre des objets dans différentes gammes de prix : de 2 euros à 3000 euros…