Après des études supérieures en psychologie et une activité dans ce même domaine, j’ai fait le choix de me consacrer à ma passion de toujours, la décoration d’intérieur.

J’ai suivi une formation à l’école de Condé et obtenu un diplôme de décoratrice d’intérieur, accompagnée d’une spécialisation en home staging et en graphisme 3D. Depuis, je me suis investie dans la création d’intérieur aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. Je vis chaque réalisation comme une nouvelle aventure au cours de laquelle j’accompagne chaque client pour qu’il se reconnaisse et s’épanouisse dans notre création commune. Installée sur la Côte d’Azur, la zone géographique dans laquelle j’exerce mon activité est essentiellement les Alpes Maritimes, mais peut s’étendre également aux départements du Var, des Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes.

Je fais partie de l’Union Francophone des Décorateurs et Décoratrices d’Intérieur (UFDI).

Mon métier, c’est avant tout d’harmoniser votre espace pour y créer un lieu à votre image. Mon ambition : Vous proposer l’éventail de toutes les possibilités mise en valeur de votre bien immobilier, par ma créativité. Mon écoute et mes compétences vous accompagnent dans la création d’un environnement qui vous ressemble, dans le respect de votre budget et dans les délais.

La prise en charge de votre projet par une professionnelle, c’est la certitude de trouver une réponse personnalisée et originale, correspondant à vos attentes et à vos besoins.