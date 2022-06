Espace Terrasse, conçoit, réalise et ajuste sur mesure votre terrasse en bois. Le bois, matériau noble et chaleureux. Le bois, matériau sensuel qui donne l’irrésistible envie de le toucher et d’y marcher pieds nus. Quelle que soit la configuration, l’accessibilité de votre terrain ou appartement, Espace Terrasse trouvera la solution technique la mieux adaptée pour réaliser votre terrasse en bois personnalisée à la hauteur de vos désirs.