Architecte d’intérieur, designer, scénographe

Une « french touch » multiculturelle, un geste perfectionniste qui unit savoir-faire traditionnels et haute technologie De l’objet singulier ou de large diffusion aux espaces de vie ou d’activités, Marie Christine Dorner déploie la même stratégie : nourrir les projets d’une réflexion poussée, en amont comme en aval, sur les relations entre l'être humain et son environnement proche, dans un monde ouvert et pluriel. Cette constante dans son processus de création, liée à sa sensibilité pour les savoir-faire traditionnels, se traduit par des projets couvrant l’ensemble des champs de la création en matière de design ; architecture intérieure (résidences privées, mais aussi boutiques et restaurants), design outdoor urbain, scénographie, mobilier (ses meubles sont édités par Montis, Ligne Roset et Zeus), arts de la table et luminaire (cristalleries de Saint-Louis, Baccarat et Bernardaud). Marie Christine Dorner nourrit l’élégance et le raffinement, cette touche qui caractérise la créativité française, de sa connaissance des apports d’autres cultures majeures dans le domaine de l’art de vivre. Son parcours traduit cette énergie unique. Globe-trotter, ses voyages vont façonner sa carrière. À 25 ans, elle décide d’entamer un tour du monde. Elle fait escale à Tokyo où elle séjourne un an grâce à sa rencontre décisive avec Teruo Kurosaki, directeur de la maison d’édition Idée, une référence dans le monde du design international. Ce détecteur de talents lui commande une collection de mobilier. Elle conçoit et expose une première famille de meubles en acier plié inspirés de l'origami, très vite appréciés et reconnus au Japon. Philippe Starck préface son catalogue. De retour à Paris, elle fonde son premier studio en 1987 et apparaît rapidement comme une figure emblématique du renouveau du design en France. Tout en poursuivant sa collaboration avec le Japon, elle réalise le chantier de l’hôtel La Villa à Saint-Germain des Prés, premier hôtel parisien résolument contemporain, puis le restaurant de la Comédie Française avant, en 1990, de concevoir la tribune présidentielle du défilé du 14 juillet, projet dont elle assure la maîtrise d'œuvre chaque année depuis plus de 20 ans. Toujours dans l’espace urbain, elle dessine une vaste station d’échange de bus et son mobilier à Nîmes. En 1996, elle s’installe à Londres, cité cosmopolite par excellence, où elle vivra 12 années. Parallèlement à son travail de création qui acquiert une dimension internationale, elle enseigne au Royal College of Art à la demande de Ron Arad. Elle intervient également dans de nombreuses écoles et enseigne actuellement à l’école Camondo à Paris. De retour à Paris fin 2008, elle inaugure Dorner-Design, son second studio parisien, aujourd’hui installé rue Saint-Dominique, au cœur des plus grands lieux culturels parisiens.Le nom de Marie Christine Dorner résonne auprès d’institutions comme le Ministère de la Culture, le Mobilier National, le Ministère des Affaires étrangères. Elle exporte l'élégance française dans les ambassades dans le Monde. Depuis la présentation de sa collection Une Forme/One Shape en 2004, dans laquelle les meilleurs artisans en France et au Japon ont réalisé ses bijoux, objets et meubles, en bois, métal précieux, porcelaine, bambou, céramique et matières composites, Marie Christine Dorner est entrée dans l'ère de « Matière Matters », car la matière est à la source de toutes les cultures. Son objectif : démontrer que tout matériau, s’il est utilisé judicieusement et respecté, est noble. Une devise : faire de chaque objet un bijou, qu'il soit en or ou en bambou. Elle poursuit cette expérience avec la “brique Mingei”, projet présenté à la Paris Design Week, avec l’association Particule 14, hommage à ce mouvement japonais situé au-delà des modes et de l’esthétique facile. L’expansion internationale de Dorner-Design se poursuit dans un domaine faisant intervenir conjointement de nombreux savoir-faire, celui de l’aménagement de boutiques haut de gamme. Après avoir créé un nouveau concept de boutique d’art de la table multimarques de luxe pour la maison marocaine Fenêtre sur Cour, au Morocco Mall de Casablanca, elle a enchaîné sur plusieurs projets en Azerbaïdjan ; la première boutique Baccarat et arts de la table y a ouvert en décembre dernier. Marie Christine Dorner, diplômée avec félicitations de l’école Camondo à Paris, a reçu en 1995 le Grand prix du Design de la ville de Paris. Elle a été décorée en 2012 des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.