Alex Doré est une marque Française qui crée, fabrique et commercialise des accessoires de mode personnalisables.

Les coussins, les pochettes, Etuis et sacs sont déclinés dans une large gamme de

couleurs et matières différentes. Ils sont sublimés de paillettes afin de souligner votre look branché et girly.

EXCUSIVEMENT MADE IN FRANCE.