Le concept : Amener l’art dans des endroits où il ne peut habituellement être exposé.

Une œuvre d’art dans votre douche, en guise de crédence… C’est aujourd’hui possible. AIC Design® propose un produit solide, étanche et pérenne, à même de s’immiscer dans vos espaces cuisine et bain. Du jamais vu. Ici c’est la toile qui s’adapte au mur, et non l’inverse, chaque œuvre pouvant être recadrée jusqu’à 50%.

Pour ce faire, des processus de prise de vue et d’impression ont été élaborés, garantissant sur vos murs une fidélité de reproduction incroyable, jusqu’à palper du regard la trame de la toile, authentifiée par son créateur. Une approche hors norme au service de la décoration. Votre mur devient tableau, votre œuvre devient décor.