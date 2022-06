L'ATELIER D'éco SOLIDAIRE, est une éco-structure qui s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire et le développement durable. Elle est sur son territoire, un des leviers d’action pour la création d’emplois de proximité, en apportant de la réflexion, du bon sens et de la créativité par la réutilisation de matières, objets et mobilier destinés à la destruction. Elle est à la fois un centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. Elle participe à une dynamique locale de création d’emploi, 75% de sa ressource étant destinée aux salariés. Son action est inscrite dans le schéma de prévention et de gestion des déchets d’une collectivité.

Au quotidien, elle donne la priorité à la Réduction, à la Réutilisation puis au Recyclage des déchets, en sensibilisant son public à l’acquisition de comportements plus respectueux de l’environnement.