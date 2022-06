Jean-Michel Wilmotte



Architecte, urbaniste et designer, Jean-Michel Wilmotte est né en 1948 à Soissons (France). Fondée par Jean-Michel Wilmotte en 1975, Wilmotte & Associés SA est une agence d’architecture internationale oeuvrant dans cinq domaines : l’architecture, l’architecture d’intérieur, la muséographie, l’urbanisme et le design. Wilmotte & Associés SA est implantée en France, au Royaume -Uni, en Italie, en Corée du Sud et au Brésil. Elle intervient sur tous types de programmes et traite toutes les échelles de projet. Avec 201 collaborateurs de 20 nationalités différentes, Wilmotte & Associés SA est structurée en deux entités : l’agence d’architecture Wilmotte & Associés et le studio de design Wilmotte & Industries, qui gèrent simultanément une centaine de projets dans 21 pays.

Jean-Michel Wilmotte est reconnu pour son approche éclectique de l’architecture, pour son grand souci du détail et de la qualité, notamment dans le choix et l’emploi des matériaux.

Parmi ses projets phares, l’agence a récemment livré l’École de Formation des Barreaux à Issy-les-Moulineaux, le siège social de l’EPADESA à Nanterre, l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière à Paris et le stade Allianz Riviera à Nice. L’agence travaille actuellement sur la Halle Freyssinet et le Centre Spirituel & Culturel Russe à Paris, sur l’Université européenne de Saint-Pétersbourg, des bureaux à King’s Cross Central à Londres (Royaume-Uni), le Centre de gestion sportive Ferrari à Maranello (Italie)... Wilmotte & Associés SA a développé une expertise dans le domaine de la muséographie en concevant des projets pour d’importantes institutions : le Grand Louvre et le Musée d’Orsay à Paris, le Musée d’Art islamique à Doha (Qatar), le Rijksmuseum à Amsterdam (Pays-Bas)...

En 2005, Jean-Michel Wilmotte crée la Fondation d’entreprise Wilmotte pour sensibiliser les jeunes architectes aux problématiques de conservation et de réhabilitation du bâti ancien et introduire le concept de « greffe contemporaine ».

En 2010, l’agence est entrée dans le classement mondial des 100 plus grands cabinets d’architecture selon une étude réalisée par le magazine anglais Building Design. En 2014, elle est à la 74e place.