Fabriqué en France! Notre atelier d’ébénisterie se situe à Villeurbanne. Adrien et Jean-Guillaume, ébénistes de formation et de métier, dessinent et réalisent des pièces sur commande, en série très limitée.

Leur travail se décline autour de créations « pures » d’inspiration scandinave. Liim [ceci n’est pas un citron] est fière d’être adhérant au Village des Créateurs de Lyon. Vous retrouverez dans la boutique du VDC quelques pièces exposées en vente. Notre visibilité, au-delà de la boutique en ligne, varie en fonction des partenariats et des événements programmés. Restez informés ici et sur les réseaux sociaux!