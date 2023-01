ATELIER SO GREEN des réponses adaptées à

toutes les exigences !

Notre vocation : Concevoir des produits adaptés à chaque besoin

Notre exigence : Des fabrications de qualité irréprochable

Parce qu’un produit standard ne répond pas toujours à vos contraintes, ATELIER SO GREEN étudie, dimensionne et réalise vos jardinières, mobiliers et accessoires d'intégration d'éclairages architecturaux, pour les aménagements Indoor / Outdoor.

En relation directe avec le concepteur, nous assurons le meilleur accompagnement dans la définition du produit auprès des clients professionnels (architectes, paysagistes, décorateurs, agenceurs, promoteurs, collectivités, CHR (café, hôtel, restaurant), concepteurs lumière, installateurs …) mais aussi des particuliers qui souhaitent rester maître d'œuvre de leur projet.

Pour répondre aux besoins spécifiques, notre atelier apporte des réponses personnalisées à toutes les exigences !

Chaque projet débute par une écoute attentive des besoins afin d’analyser la pertinence de la demande au regard du périmètre d’intervention de l’entreprise. Fort d’une longue expérience, d’un savoir-faire technique, de la maîtrise de nos fabrications « Made in France » en nos ateliers Tourangeaux, nous développons des produits sur mesure et assurons une production de qualité et une réactivité essentielle à la clientèle professionnelle.

Notre savoir-faire s'organise autour de 3 marques.

Depuis sa création en 1984, l'entreprise familiale « Création Jean Claude Joly sarl » a toujours eu vocation d'étudier et de réaliser des équipements urbains, en réponse à des besoins spécifiques. C’est grâce à un savoir-faire technique multi-compétences : transformation du fibre-ciment, Tôlerie, Béton, Miroiterie… que l’entreprise développe des solutions pour l'intégration d'éclairage technique depuis 1991 sous la marque originelle CJCJ.

L'entreprise a créé en 2007 la gamme IMAGE'IN pour jardins, terrasses, balcons... Des jardinières en fibre-ciment au design épuré adaptées aux applications en intérieur et en extérieur. Cette activité devenue principale aujourd'hui, s'est enrichie au cours des années, et notamment avec du mobilier outdoor associé à nos bacs à plantes (bancs, coffres, tablettes, gamme Salon lounge ...)

Enfin, là où le fibre-ciment n’est plus pertinent, nous proposons une gamme complémentaire en tôlerie : STEELAB. Développées en association avec notre partenaire local, nous assurons ensemble la fabrication de jardinières et mobiliers en tôlerie pour les applications de mobilier urbain, les chantiers de grande ampleur nécessitant de fortes capacités de production, ou encore pour répondre aux problématiques de poids ou de volumes ...

Ainsi, aujourd'hui, l’ATELIER SO GREEN s’articule autour de ces différents matériaux et savoirs faire pour apporter des réponses adaptées à toutes les exigences.