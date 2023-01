Détournement d'objets pour la création de sculptures et lampes décoratives

Dans son atelier situé face aux Pyrénées, au milieu de centaines de pièces métalliques chinées un peu partout, BycZyk détourne nos objets du quotidien pour leur offrir une seconde vie. Artiste recycleur, l'Illuminé démonte, découpe, soude, assemble, et laisse libre cours à son imagination pour réaliser des œuvres métalliques : lampes décoratives, sculptures figurative de toutes tailles... Son travail se situe à la croisée de l'art brut et du pop art. Plus qu'une activité, l'art de la "récup" est chez cet artiste indépendant une philosophie de vie. (Toutes les créations présentes sur ce site sont des pièces uniques et signées)