PAB , artiste peintre performer

Pierre-André Bourgeois

né le 25 août 1973 à Vénissieux, France

Vit et travaille à Cucuron, France

En 2001 Pab crée le mouvement d'action artistique « Yes Futur » qui a pour objectif le développement ,par des performances sur le domaine public, de la peinture participative avec les passants. « Accro » à cette activité, qui nourrit sa méthode et enrichit sa palette technique, Pab génère plus de 150 événements de ce type entre Marseille, Berlin, Venise, Budapest, et dernièrement Tunis en 2012.

En 2003 il investit la Croisette à Cannes, durant le Festival du Film, pour peindre sur des affiches de film installées à même le sol.

Cette expérience décalée, qu'il renouvelle chaque année, lui permet de diffuser ses œuvres réalisées « en live » auprès d'amateurs d'art du monde entier, bien souvent liés au monde du cinéma.

La performance de rue sur affiches de cinéma de Pab, qui porte le nom de « PabNomadStudio » depuis octobre 2011 et sa résidence de travail à East Village, NewYorkCity, se manifeste en 2012 à Tunis, Barcelone, Avignon et Varazdin (Croatie), en 2013 à Paris, Prague et Marseille, en 2014 à Nancy, Copenhague et Venice Beach (Los Angeles).

La peinture de Pab est une tentative de dialogue avec l'énergie de l'ensemble des composants du monde qui l'entoure, l'influence des éléments naturels (pluie, vent,...), le genre humain et ses réalisations (langage, architecture,...), le domaine de l'inconscient collectif et individuel.

L'acte de peinture en public dans les rues des villes demeure, pour cet artiste, un acte de recherche fondamentale sur la nature de l'instant présent, une « chasse à la seconde, qui est notre élément ultime ». Cette implantation radicale dans l'immédiat génère en lui un état de conscience amplifiée proche d'une forme de méditation.