Fervente admiratrice des expressionnistes abstraits, Marine partage cette conception de l’art comme perpétuelle quête de soi, sans cesse nourrie et renouvelée par l’inconscient. De la danse, qu’elle pratique depuis son plus jeune âge, elle garde une approche très physique du processus de création. Elle peint au sol et préfère aux pinceaux des outils industriels ou le contact direct de la peinture sur la toile pour créer ces mouvements bruts, poétiques et empreints de tension, qui caractérisent son travail.

Marine vit aujourd’hui entre Paris et sa résidence artistique en Islande, où elle a intégré le collectif international HEIMA.

Elle co-signe également des séries mixant art et photo de mode, notamment en collaboration avec son conjoint, le photographe de mode Renaud Cambuzat, publiées dans des fashion magazines internationaux.