Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Mulhouse, Simone Adou expose régulièrement en France et à l'étranger, en galerie et en musée (Musée desBeaux-Arts de Mulhouse en 2015). Elle est présente dans les collections publiques. Depuis plusieurs années, elle explore la thématique du corpsen déconstruction/construction. L'artiste s'inscrit dans un espace pictural ponctué tantôt de points d'ancrage tels les pieds pour la série"Equilibriste",tantôt de corps flottants dans la série "Apesanteur". Dans son oeuvre, le regard glisse, d'abord frontal, puis prend progressivement de la hauteur,se décale, s'éloigne du sujet qui n'est plus mis en perspective mais en abîme, en situation de cheminement et de conquête pour remonterle fil du temps. A travers cette mutation de corps, l'artiste nous propulse dans une autre temporalité rythmée par les distortions et l'impermanence,l'immanence et la fugacité. Cette ontologie du corps, porteuse de paradoxes et d'ambiguïté prend essentiellement la forme de dessins, de pastels,de fusains...oeuvres laissées en pâture au temps, flottant dans l'espace sans cadre ni limitation temporelle. Essentiel pour Simone Adou, le trait :Ligne intime ou brisée prompte à déborder de la feuille, il engrosse par une gestuelle forte le désir et la sensualité. Celle-ci peut être obérée par unepoétique porteuse de cette "intranquillité de l'être" magnifiée par l'écrivain Fernando Pessoa.