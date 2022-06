Un univers narratif, poétique et ludique, évoluant sur des accessoires de décoration uniques, atypiques et authentiques... L'Atelier de Noémi vous emporte sur les chemins d'un monde onirique, au travers d'une gamme d'objets crées, imprimés et confectionnés intégralement en France. Des illustrations textiles exclusives, réalisées grâce au mélange de différentes techniques picturales (peintures, pastels, encres, crayons, etc...), puis imprimées au sein même de l'atelier grâce aux technologies numériques.