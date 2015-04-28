DEPUIS 2012, LE FLASH SOUTIENT LA CRÉATION ET LES JEUNES DESIGNERS GRÂCE À L’ORGANISATION D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE ANNUELLE, LE FLASH DESIGN STORE.
EN 2015, UN E-SHOP PERMET DE RETROUVER UNE SÉLECTION D’OBJETS EN LIGNE.
AFIN DE PÉRENNISER L’ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA JEUNE CRÉATION ET D’EXPOSER DES PIÈCES DE PLUS GRANDE ENVERGURE, LA PREMIÈRE ÉDITION DU FLASH DESIGN HOME SE TIENDRA EN JUIN DANS LE CADRE DES DDAY’S À PARIS.
- Services
- e-shop de design
- boutique éphémère de design
- organisation d'exposition de design.
- Lieux d’activités
- Paris
- Adresse
-
75003 Paris
France
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