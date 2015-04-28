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    ÉTAGÈRE A FEW OF - FUNDAMENTAL, Flash Design Store Flash Design Store SalonEtagères
    ÉTAGÈRE A FEW OF - FUNDAMENTAL

    DEPUIS 2012, LE FLASH SOUTIENT LA CRÉATION ET LES JEUNES DESIGNERS GRÂCE À L’ORGANISATION D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE ANNUELLE, LE FLASH DESIGN STORE. 

    EN 2015, UN E-SHOP PERMET DE RETROUVER UNE SÉLECTION D’OBJETS EN LIGNE.

    AFIN DE PÉRENNISER L’ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA JEUNE CRÉATION ET D’EXPOSER DES PIÈCES DE PLUS GRANDE ENVERGURE, LA PREMIÈRE ÉDITION DU FLASH DESIGN HOME SE TIENDRA EN JUIN DANS LE CADRE DES DDAY’S À PARIS.

    Services
    • e-shop de design
    • boutique éphémère de design
    • organisation d'exposition de design.
    Lieux d’activités
    Paris
    Adresse
    75003 Paris
    France
    www.flashdesignstore.com/shop
    Propriété légale

    © FLASHDESIGNSTORE

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