My Little Jardin - Grandes idées pour petits espaces

Transformez votre jardin de ville, votre cour, votre patio, votre balcon, votre terrasse, votre pas de porte ou même votre rebord de fenêtre en petit jardin mais aussi en espace de vie et de détente.

My Little Jardin sélectionne les plantes et les produits les mieux adaptés pour créer, entretenir, aménager ou décorer facilement les petits jardins urbains.

My Little Jardin est aussi une source d’inspiration et propose des solutions et des idées d’aménagement en fonction de l’espace disponible et du style souhaité.

N’hésitez plus et concrétisez votre rêve de petit jardin au cœur de la ville !