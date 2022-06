Vous avez envie d'originalité et de couleurs, vous trouverez ici le tapis design qui vous ressemble.

Cyril LESPINASSE, jeune créateur creusois natif d'Aubusson, ville connue et reconnue comme étant la capitale mondiale de la tapisserie, a élaboré une collection de tapis divers et variés, et peut également créer un modèle unique à l'image de vos envies. Vous pourrez concevoir ensemble, les couleurs, la forme , les dimensions etc. Tout est possible et réalisable.