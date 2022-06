Je suis architecte d'intérieur - Designer. J'ai effectué mes études à Créapole-ESDI où j'ai obtenu mon master en 2012.

Durant mes études j'ai travaillé pour Minale Design Strategy et pour H2C CRÉATION à Paris. En retournant en Guyane, j'ai voulu orienter ma carrière vers les réalisations en bois. J'ai pu concevoir et réaliser du mobilier urbain en tenant compte des contraintes techniques que présente le bois. Aujourd'hui j'incite mes clients à opter pour cette démarche esthétique mais aussi écologique, non seulement dans l'aménagement d'espace extérieur mais aussi en intérieur.