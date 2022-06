Manger et jouer en même temps ? C’est possible et très amusant grâce à nos jeux de dégustation. Seul ou en équipe, à l’aide d’accessoires insolites et de règles du jeu excentriques, nos animations vous permettront de manjouer (jouer en mangeant)lors d’un repas ludique ou bien d’un cocktail insolite. Ce concept unique et innovant vous invite à vivre une expérience inoubliable tout en renforçant l’esprit d’équipe et la communication entre participants.