Réinventer les techniques de la marqueterie pour l’amener dans notre quotidien, voilà mon ambition.

Les objets sont conçus entre ornemental et utile, essayant d’accorder simplicité des matériaux et des structures, et complexité du travail de la marqueterie. Tout est fabriqué à la main, mêlant les techniques traditionnelles à l’innovation pour inventer, imaginer, fabriquer les objets d’aujourd’hui.