Joanna est une illustratrice et graphiste d'origine polonaise qui après de jolies années à Paris, décide de partir au vert dans le Sud-Ouest. Désormais au milieu des champs et des chats, elle aime observer la nature environnante, déguster les fruits à même les arbres, nourrir les fourmis sous l'escalier et prendre un peu de soleil matinal en compagnie de Cachou, l’intrépide chien de compagnie. Lorsqu’elle retourne à Paris, c’est avant tout pour déguster la culture foisonnante et visiter les glaciers de la capitale, à moins que ce ne soit le contraire. Toujours en quête de nouveaux moyens d’expressions, elle s’initie à la sérigraphie et à la gravure dans les ateliers toulousains.