Agence d'architecture spécialisée en construction ossature bois et bardage, mais également en structure traditionnelle parpaings+enduit, les projets réalisés sont situés essentiellement dans la région de Rennes et en Bretagne. L'architecture contemporaine se révèle plus élégante et tout en nuance quant elle s'allie avec un patrimoine ancien, quel que soit son style. Nadège Tanguy a crée son cabinet en 2007 en région parisienne et s'est installée de nouveau en Bretagne, à Rennes sa ville natale. Depuis, l'agence s'est agrandie, et les projets livrés sont de plus en plus nombreux. La variété des réalisations représente un atout pour l'agence qui travaille toujours sur des contextes différents. Aucune maison ne se ressemble et les objectifs des maîtres d'ouvrage sont aussi très différents (famille, besoins à court et long terme, règle d'urbanisme de la commune, budget alloué au travaux...) Les études de projets sont très détaillées et le temps de la réflexion et des échanges entre l'architecte et le client sont primordiaux. La qualité de la construction et la bonne conduite du chantier (toujours suivi par Nadège Tanguy) sont dues à la pertinence des choix architecturaux pré-établis communément (client+architecte).