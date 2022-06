Illustratrice et Graphiste, je met en scène des images à destinations de divers supports: Livres, décoration, magazines...

Le graphisme, l’illustration, les jeux de matières et de volumes sont les bases autour desquelles j’articule mon travail.

Je l’enrichis de références passées et des tendances actuelles. J’aime créer le contraste, faire se défier le beau et le cruel, l’élégance et la dissonance, le sérieux, l'humour et le cynisme. Le cirque, le théâtre, la mode et la littérature sont mes sources majeures d’inspiration.