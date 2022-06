Artisan tapissier depuis 1989, j'exerce mon métier de tapissier décorateur dans le respect des traditions.

Après plus de vingt ans passés dans mon atelier rue de l'Olivier, j'ai récemment déménagé dans un local beaucoup plus grand, situé 109 boulevard Chave (toujours dans le 5ème arrondissement de MARSEILLE), dans lequel je suis en mesure de mieux présenter mon métier et toutes mes réalisations ainsi que les produits à la vente.

En termes de travaux, tous types de sièges sont restaurés ou fabriqués dans l'ancien comme dans le contemporain. Je réalise les travaux de façon traditionnelle.

La pose du revêtement ainsi que les finitions, le cloutage ou le galon, sont faits à la main. Le décor de fenêtre, avec la confection de rideaux, de voilages, de stores bateaux vous sera proposé sans oublier la vente et la pose de tringles décoratrices ou fonctionnelles.

Évidemment, pour réaliser de beaux travaux, il faut de belles étoffes. Je collabore pour cela avec de nombreuses maisons comme par exemple : Kobé, Destombes, Lelièvre, Casal, Clarke & Clarke, Aldeco, Giesse, Petit, Chanée-Ducrocq, Deschemaker, Sofic, Ado, Linder, Houlés... afin de personnaliser votre intérieur.

Enfin, la literie est également présente. Sommier tapissier artisanal sur-mesure et matelas de laine sont les incontournables. Pour le reste, la literie de marque comme Tréca ou André-Renault est disponible sur commande.

Pour finir, j'effectue les devis gratuitement en atelier comme à domicile pour vous conseiller selon vos besoins.