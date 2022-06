Des murs et des mondes…

Créateurs,

Etes-vous de ceux qui jouent avec l’espace ? Imaginez-vous les murs comme des fenêtres sur des mondes nouveaux ? Rêvez-vous d’accorder les oppositions de la matière ?

Individual Creation® est né pour bousculer le présent et vous offrir la possibilité d’aller au bout de vos ambitions.

Les premiers enduits décoratifs, présentés dans notre site www.individualcreation.fr, sont issus d’un procédé éprouvé qui permet, pour la première fois, d’appliquer des matières finement broyées sur un mur, de manière extrêmement simple et homogène. Vous sélectionnez la matière (verre, ardoise, granit…) et maîtrisez les formes, les couleurs et la lumière.

C’est notre cœur de métier. Nous travaillons la matière elle-même, pour la rendre réceptive à vos projets créatifs. Ainsi, tous nos enduits se combinent, selon votre volonté, pour répondre à vos idées et à votre exigence.

Habiller vos murs de métal précieux, d’argent massif. C’est aujourd’hui possible. L’époque de l’enduit décoratif est révolue. Individual Creation® vous invite dans l’ère de l’enduit créatif. La matière ne s’oppose plus à la forme. Elle la nourrit et la fait vivre.

Constitués à 90% d’eau, nos enduits sont sans odeur, et respectueux de votre environnement. Vous trouverez ainsi dans notre catalogue des produits recyclés, par exemple des panneaux photovoltaïques.

Concepteurs ! N’hésitez plus ! Marquez la matière elle-même de votre identité artistique ! Individual Creation® vous suit !

Yann Rifflart

Directeur Général